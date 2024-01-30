前台北101董事長林鴻明被控掏空股票上市的金尚昌公司2022年被依違反《證券交易法》判刑8年，他已入獄服刑，愛山林建設提民事求償訴訟，主張林鴻明擔任其公司負責人期間，致公司受損，須賠償4億多元，台灣高等法院更一審判決敗訴、林等人免賠。可上訴。

愛山林建設公司提起民事求償訴訟主張，林鴻明與陳祈蒼分別擔任公司實際負責人及總經理時，分別以公司位於淡水鎮水仙段、米蘭段多筆土地向中聯公司抵押借款7億多元，之後未獲中聯同意將土地再移轉給人頭地主，致公司受損，應負連帶賠償責任。

一審駁回愛山林建設公司的請求，但高院認為林鴻明等人在中聯尚未塗銷抵押權登記時，讓自己成立的啟揚公司取得水仙段土地所有權，再與人頭地主合作興建建物出售，導致愛山林建設受有損害，判決林鴻明等人須賠償4億9633萬多元，最高法院廢棄發回。

高院更一審認為，愛山林建設當時因財務狀況不佳，未與任何建商間就水仙段土地達成合作興建計畫，亦即無任何客觀開發之確定性，難認有何開發預期利益可言，則啟揚公司嗣將水仙段土地與建照權利輾轉出售人頭，沒有侵害愛山林建設公司水仙段土地開發預期利益，判決林等人免賠。