金酒公司寒冬送暖，今日特別由董事長吳昆璋(中)率隊走訪地區弱勢團體進行年節關懷活動，除分別致贈慰問金外，也表達金酒對弱勢團體的照顧之意。(于家麒攝)

年關將至，金酒公司寒冬送暖，今(30)日特別由董事長吳昆璋率隊走訪地區弱勢團體進行年節關懷活動，除公司預先準備贈予各團體的21.5萬慰問金外，還有一位堅決不願透漏姓名的經理級幹部自掏腰包，另挹注10萬元慰問金共襄盛舉，以表達對於地區弱勢團體的關懷照顧之意。為善不欲人知的精神也令受助者感念在心、敬佩不已。

金酒公司指出，今日進行新春關懷的地區弱勢團體包括：金門縣大同之家、華山社會福利慈善事業基金會、福田家園、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會金門分事務所、社團法人金門縣身心障礙者家長協會、社團法人金門縣康復之友協會、財團法人瑪利亞社會福利基金會，以及社團法人金門縣身心障礙福利協進會等單位，除分別致贈慰問金外，也表達金酒對弱勢團體的關懷與照顧之意。

金酒董事長吳昆璋表示，該公司長久以來「以關懷弱勢、嘉惠鄉里」的理念、善盡社會責任，回饋地方，每年均對地區弱勢團體致贈慰問金。更難能可貴的是，公司內有位為善不欲人知的經理級幹部，自發性的捐出10萬元加入此次的慰助金中，希望能藉此關懷之舉，拋磚引玉，期盼社會各界能共襄盛舉，幫助關懷更多弱勢者，讓社會更溫馨祥和。

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