Netflix韓劇《殺人者的難堪》今（29日）釋出正式預告與主海報，故事敘述一名平凡大學生在意外殺人後頻起殺心，隨即與一個精明的刑警展開永無止境的你追我躲攻防戰。崔宇植從影以來超大突破，角色多角度轉換，從平凡大學生化身變態殺手；孫錫求蓄鬍回歸，飾演將崔宇植繩之以法的刑警。

崔宇植在劇中從平凡大學生化身變態殺手。（Netflix提供）

《殺人者的難堪》改編自KKomabi（꼬마비）同名漫畫，引人入勝的故事以及對人生的探討，吸引許多粉絲喜愛。漫畫中的角色，不乏生活周遭出現的人，故事情節中不停出現錯誤與混亂場景，但主角對於自己人生的解答竟是不斷殺人。這也引導讀者反思主角究竟是正義的使者，或是偽善的惡人。正式海報中呈現著怡蕩（崔宇植飾）與張難堪刑警（孫錫求飾）在兇案現場的鮮明對比。怡蕩站在雨中露出驚恐的表情，手持自己犯下第一次謀殺案的鐵鎚，張難堪檢查著兇殺案現場，對立的畫面預示著2人之間的追逐即將展開。而怡蕩究竟會是受到上帝委任的英雄還是即將受到審判的惡棍令人好奇。

孫錫求飾演的刑警，誓言要將崔宇植緝捕歸案。（Netflix提供）

正式預告以主角怡蕩的獨白開場「反擊，從來就不是我的人生選項，所以我在那天怎麼會」，平時他是個不會反擊的人，但某天意外殺死一個人之後，心中的恐懼與內疚一直困擾著，這時也被一名刑警張難堪給盯上。不過，就在怡蕩決定自首之際，新聞報導指出，原來怡蕩第一次謀殺的人是江原道連續殺人案的嫌疑人。自此開始，怡蕩的性格與價值觀出現了180度大轉變，他從一個普通的大學生變成了一個自認為是正義的判官，開始認為殺人是理所當然。持續追查怡蕩的張難堪刑警，更鍥而不捨的追擊，誓言「你一定會被抓到的。」而怡蕩究竟會是受到上帝委任的英雄還是即將受到審判的惡棍令人好奇。

《殺人者的難堪》將於2月9日在Netflix上線。