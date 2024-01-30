大陸流量女星楊冪，出道多年演出許多人氣電視劇，《仙劍奇俠傳三》、《宮》、《古劍奇譚》、《三生三世十里桃花》等等，表現亮眼深受粉絲喜愛。近期她接受採訪，談到了這兩年關於心境、關於拍戲、關於生活的變化，以及離開嘉行的一些體悟，坦然回答：「2023年確實對我好一些了。」

楊冪最近接受《人物》雜誌的採訪，談到《哈爾濱一九九四》，原來大家都拍不到她是有原因的：「拍攝的時候，除了換衣服、吃飯上廁所，我就不離開現場，一直在黎叔（導演）後面坐著，我覺得特有意思。」而導演張黎透露，楊冪幾乎沒有應酬，每天晚上就在屋裡排練，她是全組唯一沒有帶劇本到現場的演員，背熟了所有台詞，而且從不遲到。有一場哭戲讓張黎驚艷，他認為楊冪在「擺脫漂亮」。

對於自己常被粉絲稱為「人間清醒」，楊冪則失笑連忙否認：「談不上，我覺得人間清醒這封號，這完全就是捧殺，」坦言選擇朋友或傾訴對象是一件很重要的事情，建議「不要找聽不懂的人聊，她也辛苦，你也辛苦」，該跟怎樣的年紀聊天就聊，可以減少無意義的社交。

楊冪也在採訪裡回應傳聞中的三億對賭協議，表示不知道為什麼會傳成這樣，但當有利益衝突的時候，就會有正反方能取捨就取捨，「上過班的都懂」，而離開嘉行的過程不容易，「初心是因為自己覺得不對」，但既然決定往前走，就不回頭，現在的楊冪「可以接到自己想拍的戲，可以做自己想做的事」，最後楊冪也笑言：「2023對我確實好一些了」。

據了解，楊冪曾經的經紀公司嘉行傳媒與尚世影業簽的一個對賭協議，如果嘉行傳媒必須在2015到2017年的三年內，完成稅後淨利指標達到95% ，折算利潤就是3.1065億（約15億台幣），就能拿到尚世3億的投資額，如果沒達到的話，嘉行就要賠尚世影業3億，還有15%的利息。為了賺到足夠的利潤，所有的藝人，尤其是當家花旦楊冪，就必須卯足全力接戲拍戲，如今她已經否認。