周二（30日）美股早盤震盪走低。美國聯準會（Fed）2024年首場例會於30日登場，加上包括微軟、谷歌母公司Alphabet與超微等重量級科技公司將於30日盤後公布財報，市場觀望氣氛濃厚。

截至台北時間30日晚間11點20分，道瓊工業指數下跌55.45點（或0.14%），暫報38278.00點；那斯達克指數下跌35.88點（或0.23%），暫報15592.17點；標普500指數下跌4.49點（或0.09%），暫報4923.44點；費城半導體指數下跌19.75點（或0.45%），暫報4368.53點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果跌0.41%，谷歌母公司Alphabet跌0.40%，微軟小漲0.23%，亞馬遜小跌0.42%，臉書母公司Meta漲幅逾1%。半導體類股方面，輝達漲1.44%，超微小跌0.10%，台積電ADR小漲0.14%，聯電ADR跌0.32%。

GLOBALT Investments資深投資組合經理Keith Buchanan指出，這次的財報季，各家公司傳遞的訊息不一定會非常一致，「不是所有的船都能乘浪前行。到目前為止，我們已經看到在這個財報季出現了明顯的贏家與明顯的輸家」。