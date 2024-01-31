桃園作為國際機場所在地，台灣與世界連結的第一站，桃園市政府透過締結姊妹友好城市、加入國際組織網絡等途徑積極推展城市外交工作，目前已累積接待近80國外賓訪問桃園，與各國城市建立互通網絡，落實聯合國永續發展目標，建構堅實國際夥伴關係。

35個締盟城市 穩定互動

去年桃園城市外交上有兩大喜事，桃園分別與捷克布爾諾市及菲律賓安吉利斯市，經過長期且穩定的互動，對於城市共同發展目標取得共識，進一步簽署盟約，代表著桃園將與這兩個城市擴大工業、學術及機場城市治理等領域合作。桃園市目前有35個締盟城市，藉由增加桃園國際上友好的城市，促進市府各單位及民間團體在行政人員、音樂文化、青年及體育等方面的實際互訪。

綠色運輸 作為交流主軸

桃園締盟城市參加「2023世界客家博覽會」。 （圖／桃園市政府秘書處）

桃園國際交流不侷限於既有締盟城市，藉由加入國際組織拓展城市交流網絡，以在國際社會嶄露頭角。從2022年起，桃園即透過國際組織「城市網（CityNet）」，積極爭取加入歐洲聯盟主導之「國際城市夥伴─綠色兼容行動計畫（ICP-AGIR）」，與歐洲城市葡萄牙布拉加成為夥伴城市，並以綠色運輸作為交流主軸，分享兩個城市在綠色交通的具體作為，藉由經驗交流促進桃園推展綠色運具。

此外，桃園市政府在過去一年相繼出訪姊妹城市、參加世界城市高峰會（WCS）與亞太城市高峰會（APCS），在國際舞台與全球各國城市針對城市治理議題進行交流，分享桃園經驗同時學習其他城市案例，增加桃園在世界舞台的能見度。

多邊合作 實踐永續發展

未來，桃園將以聯合國永續發展目標（SDGs）第17項指標為基礎，持續建構更堅實的全球夥伴關係，積極將桃園推向國際舞台，與各國城市進行多邊合作，實踐永續發展全球夥伴關係願景。

想要進一步了解桃園城市外交成果，歡迎至「桃園城市外交典藏」（<https://tyexpo.tycg.gov.tw/>），網站蒐羅桃園國際交流過程中受贈近400件來自各城市的特色禮品，每項展品不僅代表彼此友好情誼，也代表各城市豐富的文化及產業，希望透過禮品照片及細膩的文字介紹，讓大家進一步認識桃園所交流的城市。（桃園市政府廣告）