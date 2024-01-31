高雄市美濃區「美的像幅畫，濃的化不開」！千畝良田萬般風情，萬紫千紅春風吹拂，美濃庄引以為傲的開春傑作和大地藝術「美濃花海」，於2024新春年假期間隆重登場，4大賞花專區（湖畔花區、幸福平安花區、奇美花區及茶亭花區）4款嬌豔動人花海（向日葵、百日草、大波斯菊及黃波斯菊）繽紛綻放，美濃款季節限定美景，誠摯邀請您一同蹲點駐足陶醉迷魂花香裡，感受蘊藏花草間美好與感動。

秋冬樂活漫遊趣

在農曆新春農民休耕的期間，美濃區公所秉持著多年來的傳統，融合當地如詩如畫的風光景色，精心舉辦結合美濃湖光山色和本土客庄文化的藝術活動，不僅為遊客提供了一處漫旅樂活的春節遊憩點，亦同時推廣美濃深厚的在地客庄文化。

高雄市美濃區「美的像幅畫，濃的化不開」！美濃花海名聲遠播，農曆春節期間吸引各地遊客前來走春賞花。（圖／林雅惠）

新春就到美濃走春！2024年度美濃秋冬樂活嘉年華於美濃湖畔周邊規畫多座裝置藝術，以自然素材為主打造與往年不同風格的新風貌，希望帶給旅客不一樣的感受。

同時將結合「手作、好食、慢活」系列活動，在開園活動當天舉辦藍染手作DIY，體驗美濃傳統文化的精髓；還有好食的客庄夥房美食體驗，吃出在地創意的好味道；更有自行車巡禮欣賞湖畔風光、裝置藝術及農事體驗等活動，讓民眾感受美濃慢活、樂活的新主張。（高雄市美濃區公所廣告）