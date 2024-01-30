知本溫泉季、鐵花燈の祭—沉浸燦爛閃爍的佳節時光

知本溫泉季

擁有百年歷史的臺東知本溫泉區愈晚愈精采！「2023臺東知本溫泉季」首次以音樂溫泉季市集搭配燈飾造景登場，推出後受到熱烈回響，現場四大主題燈區點燈期程更加碼延長至2024年2月25日，於每晚17：30-22：00點亮知本河堤廊道，搭配節慶變換應景的燈飾，讓知本溫泉區的夜晚讓人宛如置身夜空中的閃耀星海。春節期間歡迎大家到知本溫泉地區泡好湯、過好年，接迎最閃耀的新年。

鐵花燈の祭

臺東縣政府今年首次推出「鐵花燈の祭」活動，從2023耶誕節一路至2024元宵節，每天下午5點到晚間10點亮燈。

「冰晶雪世界」燈區為200公尺長的天幕燈飾，打造浪漫唯美氛圍。（圖／臺東縣政府國際發展及計畫處）

「鐵花燈の祭」以鐵花新聚落為中心，在閃閃PARK和鐵花步道推出五大燈飾，有全臺最高「耶誕大麋鹿」、可愛自拍的「雪寶拍拍樂」大雪人、繽紛的「夢幻光城堡」、將近200公尺長的「冰晶雪世界」浪漫天幕、象徵希望的「水漾幸福門」，以及周圍不同的驚喜燈飾點綴，打造全新感受的鐵花新聚落。

8公尺高的巨型「耶誕大麋鹿」首度亮相，全身潔白、華麗高聳佇立在眼前，不僅是2023年全國最高、最美的超級麋鹿，更是絕對不能錯過的必拍景點；自從元旦過後，直至農曆春節期間，臺東縣政府在「鐵花燈の祭」活動現場增添許多應景的燈飾及布置，希望新的一年能夠為臺東帶來新的氣象，活動期間至2024年2月25日（星期日）止，歡迎大家把握機會，一起到鐵花新聚落感受臺東的年節氛圍。

（臺東縣政府國際發展及計畫處廣告）