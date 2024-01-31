出租套房遭隔壁每晚啪啪啪吵到不得安寧的女子，再度PO文，這次終於迎來了和平的結局，女子表示，昨天出門時，剛好看到一名漂亮女生從隔壁走出來，沒想到每晚叫聲的女主，居然長的超級漂亮，有網美等級！神似網美「安安兒」，女子誇讚：「真的很漂亮」。

差點被叫聲女主的美麗容顏帶偏了重點，女子表示，之前經過敲牆、放大悲咒，甚至還被8+9堵門口，這長期的抗爭，終於贏來和平的結局，昨天他們又在「啪啪啪」了，但是很明顯聲音小了很多，雖然還是聽的到，但是跟之前的吶喊，真的已經收斂很多，女子表示，帶個耳塞就聽不到了，隔壁既然已經收斂，那我們也就和平相處吧！沒想到8+9還是可以溝通的呢！

網友在論壇《Zuvio》看到這和平的結局，留言表示：「有的女生確實就是喜歡+9啦、「喜歡+9的女生，都很會打扮」、「安安兒好正」、「8+9旁邊蠻多正妹的」、「和平落幕了！可喜可賀！」。