印尼擁有全球最龐大的穆斯林人口，全國約有87％民眾信奉伊斯蘭教，穆斯林旅遊市場潛力無窮。周永暉表示，為深耕印尼旅客市場，觀光署預計2月28日在雅加達設立台灣觀光服務處，透過多元方式強化台灣觀光推廣及資訊提供，以吸引印尼穆斯林旅客來台。

對於觀光署選址雅加達設立台灣觀光服務處，億霸表示肯定，強調穆斯林友善旅遊環境資訊宣傳是吸引印尼穆斯林旅客來台的重要關鍵，並對台灣穆斯林旅遊環境提出看法與建議，同時表示樂於推薦當地知名穆斯林網紅、KOL等，協助觀光署布局印尼穆斯林旅客市場。

雙方在會談中雙方討論透過美食推廣、會展與節慶活動交流，及推動民間團體合作等方式強化觀光合作，包括辦理美食節活動、推動觀光民間組織簽訂觀光合作備忘錄、互相參加台北ITF及印尼ASTINDO等大型旅展，盼以公私協力方式擴大觀光合作、加速旅遊交流。

2024台灣燈會期間，駐台北印尼經濟貿易代表處將在國際燈區展出婆羅浮屠佛塔造型花燈。婆羅浮屠佛塔是全球最大的佛教寺廟，並被譽為世界七大奇蹟之一。周永暉感謝駐台北印尼經貿代表處共襄盛舉，期許雙邊觀光合作能如同花燈發光發亮、共好共榮。