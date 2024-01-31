台北市舉辦「魯冰花開、與你相遇」即將在本周六登場，台北市立動物園將派出穿山甲和石虎造型布偶特派員漫步貓空樟山步道，邀請民眾搭貓空與動物園一起走春賞花。另外，當日只要在樟山步道與動物園慶110周年石虎立牌合影，並上傳社群，就有機會抽到好禮。

台北市工務局大地工程處將在2月3日上午舉辦「魯冰花開、與你相遇」花季限定活動，台北市立動物園將派出穿山甲和石虎的布偶特派員，邀請民眾一起來貓空樟樹步道與動物園一起走春、賞花及觀察動物。園方說明，民眾在2月3日前往樟樹步道尋找動物布偶或立牌，與其合影並以祝賀話語「動物園生日快樂」貼文及圖上傳FB，即可在現場抽獎，有機會抱回好禮。

台北市動物園長諶亦聰表示，動物園位在貓空山腳下，努力為鄰近都市區域的淺山地區動物們代言，鼓勵大家來到動物園之外，也可以撥點時間搭乘貓空纜車上山走走步道，欣賞貓空山區裡的蟲鳴鳥叫，踏查貓空同時觀察自然生態的小旅行。

動物園表示，園內無尾熊活動場外特別布置當季應景「魯冰花」區，以520株五彩繽紛以「我愛你」、「幸福」花語的魯冰花，搭配富含「美滿、團聚」花語的繡球花，串聯中國春節與西洋節慶，也與貓空樟樹步道魯冰花海相呼應。

為鼓勵大家走出戶外賞花，園方表示，民眾在2月3日至18日期間，與幸福花語合影，並在動物園遊客中心出示2張分別於樟樹步道及動物園兩處魯冰花展的動物造型看板合影照片，即可兌換幸福小禮物，送完為止。