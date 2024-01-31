日本鹿兒島縣伊佐市今與花蓮市長魏嘉彥（左2）簽訂有好城市締盟，花蓮市民代表會主席李振瑋（左）送上阿美族情人袋，讓伊佐市長橋本欣也（右2）、伊佐市議會議員前田和文（右）體驗花蓮原住民族文化。（王志偉攝）

日本伊佐市市長橋本欣也率團到訪花蓮，今天與市長魏嘉彥共同簽訂友好交流協定，締盟友好城市。伊佐市位於日本九州鹿兒島縣最北端，人口2萬4千人，是風靡全台灌藍高手漫畫家井上雄彥出生地，當地還有日本產金量最多的礦山「菱刈金山」，將在觀光、產業、教育及文化等領域進行合作，深化兩城市交流。

魏嘉彥去年11月曾率團參訪伊佐市，這次由伊佐市團隊專程來台進行3天2夜行程，並在今天簽署成友好城市，為城市外交開啟新頁。簽約儀式後，前往參觀太魯閣國家公園，預計明天返回日本。

伊佐市是漫畫「灌籃高手」創作者井上雄彥故鄉，當地有著名曾木瀑布，享有「東方尼加拉瓜瀑布」美名，以及日本產金量最多的礦山－菱刈金山，這次橋本也以「金礦石」致贈給魏嘉彥，而魏也回贈「玫瑰石書冊」及原住民「情人袋」，作為紀念品。

魏嘉彥表示，花蓮市推動城市外交，目前與美國、日本、韓國、菲律賓、南非等國家，共締盟6個姊妹市及5個友好城市，感謝外交部等政府單位、國際民間友人等努力促成，讓讓花蓮走向國際，成為世界旅客訪台旅遊首選。

橋本欣也表示，感謝台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊，為兩市搭起友誼的橋樑，原本去年8月安排來花蓮市，遇到颱風攪局，延後到這次才抵達，被優美的風景、親切的人情味吸引。

橋本市長提到，台灣與日本良好互動情誼，發生疫情及天災時，兩國人民慷慨提供援助，今年初日本能登半島發生大地震，感謝魏嘉彥號召市公所同仁發揮愛心捐贈善款，在日本已成為重要新聞，希望未來更頻繁往來交流。

外交部東部辦事處長胡琪斌表示，去年有超過80萬日本旅客來台觀光，國人約有383萬人次赴日旅遊，顯示雙方互動頻繁，透過簽訂友好協定，加強對友好情誼的重視。