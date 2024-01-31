苗栗𪹚龍是苗栗慶元宵民俗活動，有糊龍、牽龍、祥龍點睛、迎龍、𪹚龍、跈龍以及化龍返天等7部曲，不僅是苗栗客庄傳統，也是在地年度盛會，更獲客委會列為客庄12大節慶活動之一。

育龍計畫 深入校園扎根

苗栗市公所為傳承重要民俗文化，從1998年開始舉辦𪹚龍系列活動，𪹚龍系列活動今年將邁入第26年，2024苗栗𪹚龍定名為「龍王會」，呼應華人重視的龍年，將呈現「客庄龍王來相會」的盛大場面。

而苗栗市長邱鎮軍上任後，力求傳承重要的客家文化習俗，更首度舉辦「育龍計畫」深入校園，邀請糊龍師傅、舞龍老師，透過繪本故事、親自實作、舞龍，讓從小至幼稚園幼童到大學生，都能進一步認識𪹚龍文化。

風箏文化 推廣客家美食

將邁入第14年的苗栗風箏節，在市長邱鎮軍推動下，增添創新元素，讓風箏節成為苗栗縣指標性大型活動，也因公所致力客家美食的推廣與創新，以「宴客」為主題，辦理苗栗2023風箏文化暨客家美食節系列活動，除打造客家文化專屬的主題風箏，也舉辦「四炆四炒」競賽，藉以推廣傳統客家美食。

2024苗栗𪹚龍將在2024年2月登場，市公所首度深入校園舉辦「育龍計畫」，帶小小朋友認識𪹚龍文化。（圖／苗栗市公所提供）

青年座談 鼓勵回鄉創業

為鼓勵苗栗青年朋友回鄉創業，並提供青年展示自己才華的平台，苗栗市公所除舉辦過《轉屋下，共下來寮》座談會，與在地青年業者共同集思廣益，創造互利共生的地方永續發展，更透過風箏節等大型活動，舉辦青年市集，讓在地青年店家能夠推廣產品與自有品牌。

苗栗市公所團隊在苗栗市長邱鎮軍帶領之下，積極推動苗栗市宜居生活，共同創造新產業、增加就業機會，吸引並支持更多青年返鄉，為地方注入活力，帶動苗栗市持續發展進步。（苗栗市公所廣告）