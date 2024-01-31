前立委郭正亮昨日在網路節目透露，民進黨主席賴清德已挑了兩位民眾黨將卸任的立委組閣；外傳是張其祿及賴香伶，不過民進黨發言人吳崢駁斥，此為無稽之談，賴清德不會在內閣的規劃上面，和任何政黨做政治利益上的交換。

郭正亮在節目中提到，「他（賴清德）已經做了很多交易、很多接觸了！」游錫堃是銜賴清德之命在拼命爭院長，賴清德提游錫堃是用當立法院長來說服游錫堃列入不分區。

郭正亮還說，賴清德有人事任命權，真正的操盤人根本不是民進黨團總召柯建銘，而是要穩住政權、拿下立法院長的賴清德。並提到，民進黨主席賴清德已挑了兩位民眾黨將卸任的立委組閣。

吳崢被問到，賴清德是否已經和民眾黨有私下運作？時表示，此為無稽之談，賴清德會秉持用人唯才，跨世代、跨領域、跨黨派的精神規劃內閣組成，目前在多方徵詢優秀人才，不會在內閣的規劃上面，和任何政黨做政治利益上的交換。