金旅獎得獎團照。（晴天旅遊提供）

在2023年，赴日旅遊是爆炸性成長，已經達到2019年水準，這個風口正好被晴日旅遊抓住，成立一年多的晴日旅遊，清楚定位中高端的日本旅遊市場，2023年晴日旅遊出團量已經超過700團，人數多達1萬5千人，飆到業界首位。

晴日旅遊總經理黃清涼就表示，獨家特殊的行程及早一步的布局，是穩健發展的重要關鍵。像是此次得到金質旅遊獎的「四國三鐵道全覽七日」由晴日獨家包下JR四國鐵道公司三部列車，出團已經滿到2024年5月，過年重頭戲白川鄉點燈，藏王樹冰雪怪車；甚至三月的櫻花季及四月的立山黑部開山都早一步規劃完成。

晴天旅遊除了旅遊路線版圖擴大，更往每個年齡層布局，因此在2023年中，創設了「晴學旅遊」，看準學生的國際旅遊及校際交流，已經承接上千名的客戶，在2024年更要達到上萬人的目標，還將加入高端遊學這塊，注入更多獨特的元素。

晴天旅遊集團在2023年底獲五項「金質旅遊獎」，2024年旅遊產品發布會，湧進近千名的客人，晴天旅遊董事長陳依福認為，國外旅遊的春燕已經回來了，有望超過2019年的榮景，只是通膨壓力，物價攀高，價格沒有調降空間，團體旅費勢必貴上10％到15％。

金旅獎獲獎行程正北極。（晴天旅遊提供）

晴天旅遊最受歡迎的極地系列商品，已經熱賣超過15年，2023年，才剛解封，南北極就各帶了超過30位客人前往；2024年行程甫推出幾乎完銷。正北極90度極盡奢華，南極洲被豐富生態環抱。完成人生清單的客人越來越多，未來也不會減少。

中亞景點。（晴天旅遊提供）

秘魯景點。（晴天旅遊提供）

更多客人會有自己的圓夢計畫，像是土耳其東部，中亞、伊朗及印度等，越特殊越吸引人，董事長陳依福認為，帶有一點冒險性，就是要完成挑戰且自我實現，如果，行程當中再多安排屬於私人時間，像是可以自由穿梭特別巷弄中品嘗小食，或在滑雪時可以選擇不同飲食不同雪場，這種「半套裝式行程」將會大行其道

2024年出團費用攀高，旅遊業景點的選擇及規劃，將是決勝的第一步。要去歐洲，最夯的瑞士、法國或義大利，有五星級住宿加上米其林餐點，但價格太高；同樣在歐洲卻可以有不同的選擇，有遠山、湖泊、古堡、美食，可以完整旅客的奢華體驗。像是克羅埃西亞，葡萄牙或者是巴爾幹半島都很超值。

全球郵輪產值高達1500億美元，越來越多旅客用郵輪跳點方式串接不同國家。郵輪最大的特色是豐富多元，各式美食，不用更換飯店，解決舟車辛苦，更可以認識世界各國的朋友，用郵輪進行環球旅遊，並非難事，休閒的旅遊方式，慢慢玩慢慢吃，船停靠碼頭，可以選擇岸上遊歷方式，充分享受人生。