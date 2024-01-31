Energy世紀復合推出全新單曲〈分合〉。（相信音樂提供）

Energy世紀復合推出全新單曲〈分合〉，一上架就衝上KKBOX即時榜冠軍及iTunes台灣區冠軍，隔天更空降KKBOX華語新歌日榜冠軍！〈分合〉MV請到曾執導aMEI〈傲嬌〉等MV的Ares Wu導演執導，Energy團員演繹這些年的心路歷程，從各自分離孤獨對嘴的場景，看見光並一步步走向舞台，重新聚首。

Energy在MV中以時下最流行風格「美拉德穿搭」展現熟男魅力。（相信音樂提供）

在〈分合〉MV中，團長牛奶開著一台1995年的保時捷跑車，象徵之前牛奶在當經紀人時到處遠行；熱愛運動的坤達則是在網球場上揮拍，呼應他近年在「綜藝玩很大」、「木曜四超玩」等節目中的活躍表現，片末更安排坤達將網球遠遠丟上二樓看台觀眾席，書偉一把就接到球，象徵團員間多年不變的默契。阿弟則是有一座牛頓擺永動球道具，5個相同質量的鋼球互相撞擊不停擺動，除了符合5位團員間互相傳遞不滅的能量之外，也象徵阿弟在電視劇演員、音樂劇演員、歌手、人夫、父親等多重角色。書偉在擺了5張椅子的攝影棚內被拍攝，空著的4張椅子在等待其他團員，而書偉自己這些年投入戲劇，也入圍金鐘獎，在鏡頭下以演員身份，感受不同角色生命的洗禮。Toro則是獨自走過5件高校服，這些高校服是復刻當年Energy〈放手〉MV的服裝，象徵著Energy回憶起初心，重新聚首。

阿弟在接受側拍訪問時被問到「這首歌有哪一句歌詞最打動你」時突然哽咽落淚，一時說不出話來，書偉立刻幫忙回答「〈分合〉歌詞寫出我們從離開歌手到回到這個身分每個人的心境，作詞人葛大為把大家的心情故事統整起來，因此整首歌有很多句子都是Energy的心聲。」

阿弟止住淚水後回答最被打動的歌詞是「感謝失而復得的愛」，在唱這句時他回想這22年來經歷過分分合合的畫面，能再聚首真的很難得，因此忍不住落淚。而接著拍攝的Toro也被阿弟情緒感染，在拍攝對嘴時落下眼淚，停機後Toro說：「想不到！我以為我不會哭的，但音樂一下氛圍感就出來了，馬上回到22年前，眼淚就像水龍頭關不掉！」恰好拍攝〈分合〉MV室內景的阿榮片場，就是當年拍攝〈放手〉MV的同一個影棚，而製片在〈放手〉MV當時是製片助理，曾經參與Energy的過去，製片說：「我在這個棚等你們22年了！」而Energy真的回來了。