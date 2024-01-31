台灣民眾黨31日宣布推出黃珊珊競選立法院長，遭外界解讀是暗助國民黨立委韓國瑜當選立法院長，不過，民進黨高市議員林智鴻卻逆風呼籲黨團「院長人選跟黃珊珊合作」，遭綠營支持者罵翻，對此，林智鴻表示，民進黨的文化就是各種方案、意見都可以討論，但黨團決議後，絕對百分之百支持黨團決定。

林智鴻於社群網站「threads」發文表示，大原則是不能讓對台灣主權有疑慮的韓國瑜當立法院長，或許院長人選跟黃珊珊合作，民進黨推副院長，以及跟民眾黨合作取得每個委員會召委，確保議事法案能順暢，國家可以繼續前進，不受中共外力干擾。

林智鴻此文一出，遭綠營支持者罵翻，他回應指出，他知道大家反彈很大，但請靜下心思考台灣未來會面對的事。韓國瑜若當院長，就是台灣主權的最大破口，未來更是台灣最大的亂源，如果民進黨自己選就可以當院長，他一點也不想提說合作的可能性。

民進黨確定推出游錫堃參選立法院長後，林智鴻再度發文強調，他希望民進黨正副院長全拿，各委員會召委也全拿，他一定是以民進黨的決定為決定，他們在議會運作也是，他在議會面對國民黨的無理，該論辯就論辯，從來沒有退縮，他也百分百支持黨團團進團出。民進黨的文化就是各種多元的方案、各種意見都討論，最後大家共同決議就是依照決議走，這是他不變的信念與價值。