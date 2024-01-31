立院龍頭之爭將在2月1日登場，藍綠白分別推出韓國瑜、游錫堃、黃珊珊角逐。對此，前立委蔡正元認為，韓國瑜能穩穩拿到52席國民黨的票以及2席無黨籍的票，並強調這些新科立委是從血戰中出來的，會對國民黨忠心耿耿。

蔡正元今（31）日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，韓國瑜明天能穩穩拿到54票，他對這些新科國民黨立委有高度信心。蔡正元強調，這批不分區、區域立委都是在血戰中出來，會對國民黨忠心耿耿。

蔡正元也提到，有許多區域立委這次能選上，有些是民眾黨提的人不強或沒提，才能順利打敗民進黨人選，因此他們都很清楚，要努力拚命，並忠於黨的基本路線。蔡正元強調，他們是血泊中爬出來的人，不會不維護國民黨。

國民黨過去在立法院長選舉曾發生黨籍立委「投錯票」情況，因此，面對明日的立法院正副院長選舉，為防止「意外」，黨中央決定祭出嚴厲黨紀，不分區立委投錯票將直接開除黨籍，無法繼續任職立委，成最短命的立委；區域立委則停止3年黨權，列為「冷凍名單」，除無法競選立院委員會召委外，更不排除剔除參選立委、縣市長資格。