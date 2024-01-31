根據CNBC調查，Fed在3月啟動降息機率僅9％，5月降息機率50％，6月降息機率最高達70％。

期貨市場報價顯示，聯準會3月降息機率37％，遠低於1個月前的90％；5月降息機率在84％左右。

CNBC調查所示的Fed降息次數預期，也比市場來得保守。期貨市場交易員預測今年降息次數為5到6次，「聯準會調查」受調者平均認為略高於3次。

Naroff Economics總裁納洛夫（Joel Naroff）回應CNBC調查指出，看不出美國經濟有大幅放緩的理由，聯準會不太可能過早寬鬆，以免通膨有再度升溫風險。

CNBC調查發現，儘管Fed降息態度謹慎，在受調者預料之中，但56％表示，Fed要是過晚降息風險更大，44％認為太早降息有風險。

在縮表議題方面，36％受訪者指出，Fed要是任由資產負債表膨脹風險更大；16％表示，資產負債表規模太小才危險。

Fed美東時間31日下午2時（台北時間2月1日凌晨3時）發布決策聲明，普遍預料基準利率連續三度凍在5.25％-5.5％區間。但市場交易員料從Fed主席鮑爾會後談話，找尋何時扣降息板機的線索。

被視為美國就業報告風向球、有「小非農」之稱的ADP就業數據31日出爐，1月私人部門就業人口新增10.7萬，不及預估的15萬，創去年11月來最小增幅。12月增幅也由初公布的16.4萬，下修至15.8萬。

ADP報告指出，民間聘雇放緩的趨勢延續到1月，薪資增速創2年來新低。但報告也提到，即便私人部門聘雇活動和薪資增幅趨緩，抑制通膨的進展照亮經濟前景。