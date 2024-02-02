高雄市仁武分局溪埔派出所員警日前巡邏行經高雄市大樹區台29線大坑路段，發現一輛掛假車牌的豪車行車搖晃，上前攔查於車內查獲武士刀一把及安非他命、愷他命等毒品。（高雄市警方提供／林雅惠傳真）

高雄市仁武分局溪埔派出所員警日前巡邏行經高雄市大樹區台29線大坑路段，發現一輛掛假車牌的豪車行車搖晃，上前攔查於車內查獲武士刀一把及安非他命、愷他命等毒品，王男辯稱有收藏刀刃的嗜好，因刀尚未開鋒，全案訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

27歲王男1月31日10時駕駛BMW搭載28歲王女，於行經大樹區台29線大坑路段時因行車搖晃，經仁武分局溪埔派出所員警查詢竟發現該懸掛車牌與車輛不符，於是上前攔查。

警方向王男詢問車輛來歷及為何懸掛他車車牌時，王男支吾辯稱，他向朋友購買該部權利車已1年多，員警盤查時發現車內散發毒品氣味且驚見一把武士刀藏於後行李箱，王男再辯稱因平常有收藏刀刃的嗜好。

警方於王男車內查獲毒品安非他命（毛重約0.28克）、愷他命（毛重約0.23克）及玻璃球吸食器等物，由於武士刀尚未開鋒故不違反槍砲彈藥刀械管制條例。警方現場逮捕兩人，全案訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

警方呼籲，毒品危害社會甚巨，應向毒品勇敢說不，警方也將持續查緝毒品，以淨化社會治安，保障人民安全。

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