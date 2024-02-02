高雄市仁武分局溪埔派出所員警日前巡邏行經高雄市大樹區台29線大坑路段，發現一輛掛假車牌的豪車行車搖晃，上前攔查於車內查獲武士刀一把及安非他命、愷他命等毒品，王男辯稱有收藏刀刃的嗜好，因刀尚未開鋒，全案訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。
27歲王男1月31日10時駕駛BMW搭載28歲王女，於行經大樹區台29線大坑路段時因行車搖晃，經仁武分局溪埔派出所員警查詢竟發現該懸掛車牌與車輛不符，於是上前攔查。
警方向王男詢問車輛來歷及為何懸掛他車車牌時，王男支吾辯稱，他向朋友購買該部權利車已1年多，員警盤查時發現車內散發毒品氣味且驚見一把武士刀藏於後行李箱，王男再辯稱因平常有收藏刀刃的嗜好。
警方於王男車內查獲毒品安非他命（毛重約0.28克）、愷他命（毛重約0.23克）及玻璃球吸食器等物，由於武士刀尚未開鋒故不違反槍砲彈藥刀械管制條例。警方現場逮捕兩人，全案訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。
警方呼籲，毒品危害社會甚巨，應向毒品勇敢說不，警方也將持續查緝毒品，以淨化社會治安，保障人民安全。
★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。