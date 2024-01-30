警方查扣鎮暴槍。（三峽警分局提供）

警方查獲新興毒品。（三峽警分局提供）

為了讓民眾安心過好年，三峽警分局29日晚間執行擴大臨檢，針對轄區內的「治安熱點」，利用優勢警力強力臨檢。2個小時內查獲鎮暴槍、毒咖啡包、彩虹菸及1輛失竊汽車，成果豐碩。

警方指出，三峽警分局前往轄區內的電子遊藝場、汽車旅館、KTV及棋牌社實施臨檢，逐一清查顧客身分，在執行第二階段路檢時，警員雙向封閉鶯歌區鶯桃路，對每一輛汽機車詳細盤查。

41歲林男駕車經過路檢點，警員發現他神色慌張，車上飄出奇怪的味道，警員在車內查獲1把鎮暴槍及彈匣，還搜出新興毒品咖啡包8包、毒品彩虹菸17支，被依毒品罪及社維法送辦。

25歲的李男駕駛1輛已被通報協尋的轎車，他稱車子是與前女友共同購買，但目前與女友分手，雙方協調車輛歸屬，但警方資料顯示，汽車確實仍在協尋狀態，最後他依侵占罪送辦。

此外，警方告發無照駕駛3件，三峽警分局長許城銘強調，未來擴大臨檢仍會選擇治安要衝實施封路掃蕩等方式，絕不容許民眾心存僥倖。

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