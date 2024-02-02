除了巴伐利亞州以外，威爾第工會(Verdi)在全德國所有的州發起了24小時罷工。這是最近幾週困擾德國交通運輸業的一系列罷工當中，最新一起的交通罷工活動。

工會在一份聲明中說，工會的核心要求是改善工作條件，並列出了減少工作時間，以及增加休假權利等符合要求的措施。

威爾第工會副主席Christine Behle在一份聲明中表示：「我們在公共交通領域嚴重缺乏勞動力，員工壓力如此巨大。因為沒有足夠的員工，收費區公車和火車每天都有停運情形」。

青年與氣候組織Fridays for Future表示，60家地方分會也支援勞工罷工行動。

一位發言人表示：「我們正齊心協力，動員民眾改善工作條件，為公共交通創造未來」。

德國機場協會ADV表示，本周四德國11個機場保全人員的罷工，影響了20萬名旅客，並導致約1100次航班被取消或延誤。

在德國第二大城漢堡市，干擾活動將繼續進行，工會號召地面服務人員從周五凌晨3點開始罷工，直到午夜。

威爾第工會表示，它要求提高工資，並要求一次性支付3000歐元(約3247.50美元)，以緩解通膨情況。