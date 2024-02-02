近來接連發生知名律師王晨桓涉詐團洗錢案遭收押、3名律師涉嫌洩漏偵查祕密給詐團被聲押，全國律師聯合會2日籲請會員律師執行職務時應謹遵法令及律師倫理規範，以免觸法，並請檢調除依法追究責任外，並將律師犯罪相關事證移付律師懲戒委員會調查、追究律師懲戒事宜。

全國律師聯合會表示，近年陸續發生多起律師因執行業務涉嫌犯罪而遭調查之案件，籲請各會員執行職務時應謹遵法令及律師倫理規範，以免觸法。全律會同時亦籲請檢、調機關應本於無罪推定原則，毋枉毋縱遵法辦理，以維法制。

全國律師聯合會強調，律師執行業務，應依《律師法》明定之自律自治之精神，誠正信實執行職務，以維護社會公義及改善法律制度，除《律師法》之規範外，全律會亦已制訂《律師倫理規範》以規範律師之執業行為。

如檢調偵查過程中，發現律師利用執行職務之機會而有不法犯行，或有違反《律師法》及《律師倫理規範》之情形，亦請執法單位除依法追究責任外，並請將相關事證移付律師懲戒委員會，由律懲會調查、追究律師懲戒事宜，以維護律師之執業品位及尊嚴。