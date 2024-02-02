一顆尺寸堪比摩天大樓的小行星「2008 OS7」2日通過距離地球約170萬英里（約270萬公里）處。美國太空總署（NASA）研究團隊計算，月球與地球的距離為24萬英里，小行星與地球距離為地球到月球距離的七倍，因此毫無撞擊地球風險。

美國太空總署近地天體研究中心（Center for Near-Earth Object Studies，CNEOS ）估計小行星直徑落在 690 至 1,575 英尺（210 至 480 公尺）之間。這項數據象徵，小行星的大小幾乎等同於102層樓的紐約帝國大廈或108層樓的芝加哥威利斯大廈。

這顆小行星發現於2008年，命名為 2008 OS7。下次接近地球的時刻為2032年，但與地球的距離將延長到4500萬英里。

2008 OS7的接近僅僅是本周地球與小行星間數次近距離接觸之一。 2日尚有3顆小直徑低於數十公尺的小行星掠過，同樣不會有任何撞擊可能；3日也有兩顆小行星接近地球。 4日則有一顆大小約為2008 OS7一半的小行星，以4500萬英里的距離掠過地球。