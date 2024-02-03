布朗尼在大學比賽首次進球（Chaz NBA）

「皇長子」布朗尼（Bronny James）可能沒有機會與父親詹姆斯（LeBron James）一起在洛杉磯湖人打球了，美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）在節目上分析，布朗尼並非「即戰力」，湖人也不是新秀農場。「湖人隊不是一個培育系統，他們是贏球系統，我認為外面有更適合布朗尼的球隊（培育新人的球隊）。」

湖人沒有時間練兵，但19歲的布朗尼還需要磨練，他去年7月大病一場（練球時心臟驟停）缺陣4個多月，本季在南加州大學出賽11場，平均5.9分、2.6籃板、2.2助攻，投籃命中率38.1%。外界對於布朗尼就是選秀次輪的評價。

美媒FOX引述一位西區球隊高層的看法，「我觀察布朗尼很久，他會是個非常穩健的NBA球員，可以有8至10年的NBA生涯，他不會是一位超級明星。大家都希望他是詹姆斯，但他不是，他是打團隊戰的好手，會防守和投籃，可以控球。」

另一位西區高層評價布朗尼：「我懷疑他是否有能力達到場均15分，但他可以幫助球隊，他很聰明，如果你給他空檔，他可以進球。」一位東區球隊助理總管說：「布朗尼是角色球員，他不是典型的19歲天才，他有防守和投籃，很不幸他缺陣好幾個月，他肯定能在聯盟打個幾年。我希望他保持耐心，不要被外界和他爸沖昏腦袋。」