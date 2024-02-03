輝達為大陸量身的降規版AI晶片H20，已開始接受預購，但似乎緩不濟急。日媒消息指出，台灣、韓國、新加坡、越南等地的輝達（Nvidia）RTX4090顯卡被瘋狂掃貨而嚴重短缺，價格較1年多前飆漲60%，這款顯卡面臨美國管制，若轉售到大陸價格可以高出3倍。此前媒體報導，陸企囤貨RTX4090，經拆解改裝後，可用於訓練人工智慧（AI）模型。

日經亞洲報導，去年10 月，在台灣最大電子產品市場光華商場，採購人員從一家店衝到另一家店，將輝達RTX 4090顯卡掃到手推車上，貨架上全部空了。零售商回憶道，買家打開裝滿現鈔的包包，支付了數百萬新台幣購買這些商品

光華商場另一位老闆說，「他們購買了這些顯卡，然後以更高的價格轉售到面臨美國限制的地區」，他補充，賣到大陸價格可以高出3倍。

報導指出，類似的現象也在新加坡、越南和韓國龍山電子商場上演。這些地區的RTX 4090嚴重缺貨，價格較1年多前該顯卡推出時上漲了60％之多。

在新加坡，一名電腦零件供應商表示，來自大陸的買家狂掃，使得店裡的RTX 4090缺貨。而在胡志明市，電腦商家也說，在美國擴大出口管制後，越南的RTX 4090晶片也賣光。

RTX 4090是為電玩遊戲等渲染圖像而設計，但與其他顯卡一樣，也能用於訓練人工智慧（AI）模型。自美國開始管制向大陸客戶出貨後，RTX 4090已成為香港和中國大陸的熱門商品。

拜登政府於2022年對大陸實施部分高階晶片管制，以遏制該國在人工智慧領域的進展。輝達重新打造降規版晶片，以符合美國法規，同時可以繼續在大陸銷售，該市場占其營收20%。

去年10月，美國祭出最新管制措施，將降規版晶片A800、H800，以及RTX 4090納入管制名單。