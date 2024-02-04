新北市警局三重分局日前破獲一起泰籍女子賣淫案，據了解，汪姓應召業者透過網路熱門論壇，張貼色情廣告攬客，客戶加LINE之後，業者就會轉傳標示「本人」的小姐美照，任由客戶挑選。警方破門查緝時，汪男誤以為客人與小姐發生糾紛，竟拿辣椒水「護花」，隨即遭警方壓制，連同應召小姐一起帶回偵辦。

警方指出，日前於網上查獲疑似應召業者張貼轄內情色交易訊息，犯嫌汪男透過網路熱門論壇、張貼色情的宣傳廣告，藉此進行攬客，待客戶加LINE 後隨即轉傳標榜「本人」的小姐照片，供其挑選。警方前往查緝，當場查獲2名泰籍女子假借遊台之名，事實卻是暗地從事色情性交易，價格每次約於2800至4500元不等。

警方破門查緝。（圖 / 劉詠韻翻攝）

汪姓男子坦承提供套房讓小姐從事性交易，辯稱誤以為小姐被客人欺負才會拿辣椒水前來護花。（圖 / 劉詠韻翻攝）

查扣辣椒水，折疊刀等危險物品。（圖 / 劉詠韻翻攝）

據了解，汪姓應召業者在警方破門查緝時聞聽動響，誤以以為小姐與客人發生糾紛，竟手持辣椒水，火速進入屋內將小姐護在身前。待員警表明身分，隨即喝令汪男等人趴在地上，現場查扣兩名男子攜帶的辣椒水、摺疊刀等危險物品。

對此，汪男對其犯行坦誠不諱，並表示自己提供套房予小姐從事性交易，當時誤以為小姐遭男客欺負，因此第一時間才持辣椒水衝入屋內，訊後全案將依妨害風化、社會秩序維護等罪嫌移送法辦，另2名泰籍女子則一併解送新北專勤隊收容遣返。

警方查獲2名泰籍女子來台從事色情性交易。（圖 / 劉詠韻翻攝）

警方查獲2名泰籍女子來台從事色情性交易。（圖 / 劉詠韻翻攝）

三重警分局長黃南山表示，淨化本轄治安是警察的職責，除了肯定執勤同仁主動出擊的查緝成果外，也呼籲民眾出租房屋時應謹慎挑選對象，避免不慎將房子出租給不法業者，致使出入複雜，成為社會治安隱憂。