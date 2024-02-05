年關將近，很多公司都會舉辦公司尾牙，犒勞辛苦的員工們，但是常常酒過三巡後，會有很多脫序的行為出現，有一名女子在尾牙快結束時，與大家一起合照時，當時站在老闆旁邊，沒想到竟然被老闆摸了胸部，讓女子相當氣憤。

女子在網路《Zuvio》發文抱怨表示，北上參加公司尾牙，今天是進入公司的第三年，因為自己是特助，跟老闆主管們都很熟，老闆60幾歲了，跟老闆孫女差不多年紀，原本以為老闆就是長輩，沒想到男人終究是男人。

尾牙結束後，大家一起拍合照，當時老闆站在女子旁邊，出手摟著女子的腰，沒想到拍完照，老闆居然將首往上抬，直接碰觸女子的胸部，狠狠的用眼神看著老闆，只看到一個老頭醉醺醺的在笑，瞬間覺得噁心都快吐了。

之後詢問經理，經理居然有看到，但是經理幫老闆說話，說老闆不是故意的，讓女子下定決定，領完年終後就要離開這間噁心的公司，離開這群噁心的人。

網友看到女子的發文，紛紛留言表示：「記得提告」、「踢爆他的蛋蛋在走」、「酒品真差」、「離開是對的」、「下一間公司會更好」。

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