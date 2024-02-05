櫻花開了！一名網友分享，某天晚上帶女兒去看「東湖夜櫻」，賞櫻人潮洶湧，每個人臉上都洋溢著幸福快樂的表情，直呼「夜櫻是東湖人的驕傲！」吸引千人狂讚，不少民眾大讚櫻花很美；但也有當地住戶崩潰喊，櫻花季開始，每天一堆人來朝聖，現場塞爆，根本是災難。

一名網友日前在臉書社團「我是東湖人」上分享，晚上帶女兒去看櫻花，發現現場賞櫻人潮絡繹不絕，現場洋溢著開心幸福的感覺，表示現在台灣賞櫻地點不少，但像東湖一樣，有打燈的夜間賞櫻活動卻很少見，只能說「樂活夜櫻季是東湖人的驕傲！」

貼文引起網友討論，「剛剛去了，還有人超級浪漫在野餐」、「夜櫻真的好漂亮」、「趁著休假去看看，真的很美」、「被櫻花包圍很幸福」、「今年花開得早，現在已經繁花似錦，賞花要趁早，真的美」。

不過也有當地住戶表示，櫻花開了以後，來賞櫻的人很多，現場塞爆，根本是住戶的惡夢，「是東湖人的災難，第一排住戶的苦痛」、「過馬路後往中油方向走都被堵得只能走車道，請問有什麼好的？」