國壽有鑑於台灣將於2025年將邁入超高齡社會，積極拓展商品和服務的深度和廣度，近年更結合外溢保單機制，協助強化樂齡族群醫療保障防護網、高齡外溢保單囊括住院、手術、防癌與長照險。去年國壽更推出業界首張結合外溢機制的樂齡長照險「樂齡守護長期照顧定期健康保險(外溢型)(實物給付型保險商品)」，承保年齡業界最高(75歲)，搭配「FitBack健康吧」健康計劃最高享10％保費折減的外溢機制，當發生長照需求時，亦可直接選擇優質長照專業機構提供基本生活或失智照護，為客戶打造個人化服務計畫。

同時，國壽為協助民眾多元資產傳承需求與兼顧身故保障，推出「美滿雙寶利率變動型美元終身保險(定期給付型) 」，於壽險商品中結合健康保障元素，當被保險人若不幸罹患特定疾病或失智狀況時可提前領取保險金，以做為後續醫療照護費用，多元化的商品內容，獲得客戶肯定。而針對投資型商品，國壽也投入資源於業務、銀保多元通路經營，去年銷售也較前年成長4％。