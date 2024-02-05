美國持續加碼對大陸晶片禁令，並聯手日本、荷蘭盟友祭出出口管制，根據外媒報導，大陸在晶片禁令封鎖下，轉而把希望寄於開源指令集架構RISC-V。

根據《路透》對100多篇中文學術文章、專利和政府文件，以及研究團體和企業聲明的調查，大陸和數十家國營企業、研究機構在2018年至2023年間，向有關RISC-V的專案項目至少投資5000萬美元（約新台幣15.8億元）

大陸官媒報導，雖然上述5000萬美元投資數字不大，但大陸最近在RISC-V的突破和應用，讓北京政府抱有希望，看好這項技術可望打破x86和ARM架構的壟斷。

RISC-V是一種開源指令集架構，其可用於設計從智慧手機晶片到AI高階處理器的各項商品。一家開發RISC-V晶片的北京公司銷售代表表示，大陸RISC-V 生態系統是全球最成熟的。

x86架構是目前市場上最常見的晶片架構，由美廠英特爾和超微主導；軟銀集團旗下英國晶片商安謀則開發出ARM架構，上述這兩種架構設計受到晶片出口禁令限制，因此大陸把目光轉移到RISC-V上，但也引發了是否將擴大監管的疑慮。