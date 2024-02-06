中國大陸證監會網站6日消息，大陸證監會新聞發言人就「兩融」進一步加強融券業務監管射出「三箭」指出，一是暫停新增轉融券規模、二是要求證券公司加強對客戶交易行為的管理、三是持續加大監管執法力度。

有記者提問，近期，大陸證監會就進一步加強融券業務監管有哪些安排？

發言人回應：經研究決定，證監會對融券業務提出三方面進一步加強監管的措施：一是暫停新增轉融券規模，以現轉融券餘額為上限，依法暫停新增證券公司轉融券規模，存量逐步了結；

二是要求證券公司加強對客戶交易行為的管理，嚴禁向利用融券實施日內回轉交易（變相T＋0交易）的投資者提供融券；三是持續加大監管執法力度，證監會將依法打擊利用融券交易實施不當套利等違法違規行為，確保融券業務平穩運行。

近期，大陸證監會結合市場情況對融券業務採取了一系列加強監管的舉措。相關制度實施以來，融券餘額已下降24％，目前已降至637億元人民幣，占A股流通市值的0.1％。