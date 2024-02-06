取自童振源臉書

取自童振源臉書

台灣茶飲店在新加坡大受歡迎！駐新加坡代表童振源透露，他每次經過幾家來自台灣的茶飲店，都見很多人在排隊，周日他到商場逛街，排隊等了20分鐘才拿到飲料。很多新加坡朋友喜愛品味台灣茶香與文化，新加坡不僅是台灣茶飲店國際化的重要據點，也是大幅提升台灣茶農收入的最好方式。

童振源到新加坡擔任代表後，經常到各地了解台灣文化和產業在當地發展狀況。童振源指出，他4日到到商場逛街，在「吃茶三千」（CHICHA San Chen）買兩杯茶飲，都是現場製作茶飲，前後足足排隊等了20分鐘才拿到飲料。

他上次在新加坡高島屋百貨公司看到排隊很長，便沒有購買，周日是第一次品嚐到「吃茶三千」的國王珍珠奶茶，「茶香濃郁、珍珠Q彈，很是值得」。

「吃茶三千」在1998年才在台中成立第一家茶飲店，2015年開始進軍中國大陸，2019年才到新加坡拓展分店。他說，目前在新加坡已經有29家分店，遠多過中國的14家分店。新加坡是「吃茶三千」在全世界分店最多的國家。

「KOI The」是由50嵐創辦人馬紹維大妹馬雅芬於2006年創立的飲料品牌，在全球各地快速拓展市場。童振源指出，「KOI The」在2007年成立的第一家海外分店便在新加坡，目前新加坡有82家分店，僅次於中國的277家。新加坡是「KOI The」在全球第二多分店的國家。

「貢茶」也是在2006年於台灣成立，目前在全球23個國家或地區開設分店超過2000家，特別是韓國大約有600家分店，新加坡已有29間分店，規模已經不小，還在成長當中。

他也觀察到，「我愛台妹」（I Love Taimei）茶飲店疫情後擴張很快，目前已經有14家實體店面，2家雲端餐廳，另外一家將在今年4、5月開幕。

童振源表示，去年購買「我愛台妹」茶飲的人次已經超過百萬，而且從去年5月以後開始累積會員，目前已經超過3萬人。他幾次經過「我愛台妹」，都看到不少人在排隊，深受新加坡朋友喜愛，老闆預估每年還要拓展2至3間店面，而且希望尋找到東南亞國家開分店的合作夥伴。

除了上述比較具有規模的茶飲店之外，他說，台灣赴新加坡開的茶飲店還有「一芳水果茶」（YiFang Tea）、「老虎堂」（Tiger Suger）、「天仁茗茶」（Ten Ren Tea）及「7Tea」，大約都有1到3間分店。事實上，「天仁茗茶」在疫情前已經有多家分店，但疫情期間已經關掉大部分分店，老闆正規劃在新加坡擴大經營，也顯示台灣茶飲店相當受歡迎。