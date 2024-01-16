據新加坡萬態保育集團和新加坡航空公司消息，在新加坡出生的大貓熊「叻叻」定於16日從星國啟程，當日傍晚，叻叻將乘坐新加坡航空的波音747-400F貨機返回中國。

廣州《羊城晚報》報導，2012年，大貓熊嘉嘉和凱凱從四川來到新加坡，2015年首次交配，經過多年嘗試，嘉嘉最終於2021年8月14日通過人工授精的方式誕下叻叻。叻叻的名字由數萬新加坡人投票得來，叻源自新加坡舊稱石叻坡，音同樂，寓意生於新加坡永遠快樂無憂。

這隻出生時只有200公克的大貓熊寶寶，經過兩年多成長，體重已達70公斤。按照協定，叻叻2歲後需回中國參與繁育計劃。

去年12月13日，新加坡河川生態園舉行了一場特別的歡送會，主角是當地的動物明星——首隻在新加坡出生的大貓熊叻叻。數千名當地居民來到這裡，在叻叻回中國前見牠一面。

為送別叻叻，河川生態園大貓熊展區設置了拍照點和投放告別信的信箱。當天的歡送會後，叻叻將進行為期一個月的隔離和歸國訓練，並計劃於2024年1月16日乘飛機回中國。

從2023年12月14日開始，叻叻開始隔離，為回歸中國做最後的準備。今年1月16日晚，叻叻在萬態保育集團獸醫和飼養員，以及從中國來的獸醫的陪伴下，乘坐新加坡航空公司的波音747-400F貨運飛機返回中國成都。

新加坡航空機長尼塔爾·扎因說，新加坡航空為叻叻的旅程做了特殊的安排，包括一個特殊的運輸籠，讓牠舒服地待在裡面，並採取攜帶動物的常規程序，增加機艙內的通風，以及確保避開不穩定的氣流，飛機降落過程也會非常緩慢，防止叻叻被顛簸。

兩年多來，有超過180萬人次到訪過貓熊館。叻叻成長的每一個瞬間都帶給大家無盡的歡樂。在叻叻與觀眾見面的最後一天，很多人排隊來與叻叻道別。