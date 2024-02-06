過年求好運更要補財庫，台灣人壽放送對抗物價上漲小撇步，透過「選、用、預、留」四招做好財務規劃，讓年終獎金不僅花在刀口，更能放大效果。以30歲女性購買「台灣人壽美鑫美利美元利率變動型終身壽險」保險金額12萬美元為例，繳費6年，假設宣告利率每年皆為3.9％不變情況下，每年增值回饋分享金皆購買增額繳清保險金額，年繳5,378美元，繳費6年即可累積人生第一桶金，並擁有約12萬美元的高額身故保障。

根據104人力銀行《2022企業年終及2023景氣調薪》調查，2023整體年終平均為1.08個月，較2022年少0.25個月，等於少了7.5天薪資，年終縮水萬物卻飛漲，台灣人壽四招讓您放大年終獎金輕鬆對抗物價上漲。

第1招「選」：選對投資工具，做好資產配置。將年終獎金分三等分—過年必要支出、儲蓄與投資，至少保留30％累積資產，10％強化保障。

第2招「用」：善用保單健診工具，定期檢視保障。新的一年可重新檢視家庭及個人保單，依人生狀況調整壽險額度、醫療與意外等保障，以符合現階段需求。

第3招「預」：預先部署退休規劃，打造樂活人生。國人平均壽命提高，退休生活開銷只增不減，建議每年的年終獎金可從醫療、長照、養老金等三大面向，檢視是否有缺口，超前部署退休生活。

第4招「留」：留愛家人，確保安穩生活。保單除了醫療保障，也適合作為退休規劃和傳承的工具，許多保單都有可設定身故保險金分期或定期十年或二十年給付，確保下一代生活無虞。