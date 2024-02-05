錢潤玉推出首張唱作專輯《FUSS!ON》。（觸底而上DTT提供）

錢潤玉（Runyu）推出首張唱作專輯《FUSS!ON》，為了呈現專輯可以將世界串連的音樂質感，帶著中式創作思維與中式古典樂器的錢潤玉及團隊，特地從北京飛往洛杉磯展開專輯創作及錄製工作。上飛機前，為了保護古典樂器「阮」，經紀公司不但讓「阮」升等艙位，還提高保險額度，就為了讓「阮」順利飛抵洛杉磯，能讓錢潤玉順利錄製專輯。

聽到「阮」的艙等及保險額度，錢潤玉大呼：「『阮』的身價比我高、坐的艙等還比我高級。」而這次在洛杉磯錄製專輯，不像大多數的歌手一樣在專業錄音間，反而像現今千禧世代歌手的豐富想像力般，有在車庫改裝的工作室，也有在音樂人公寓或臥室錄製，各種千奇百怪的錄音間都去過。

錢潤玉的音樂不只吸引眾多華人歌手與她合作，也吸引到「挪威少女」歐若拉主動尋求合作。錢潤玉得知能與歐若拉合作，興奮之情溢於言表：「能與她合作真的幸福！應該可以列進人生幸福清單前十名。因為不敢相信，在耳機裡陪伴很久的歌手出現在眼前，還擁抱著我說：她也喜歡我的音樂、喜歡聽我彈琴。她的聲音與她的氣場一樣，都是充滿靈動也充滿愛，就像個小精靈。真的很榮幸能被她點名合作。」