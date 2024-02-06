驚！彰化伸港鄉中興路二段今天下午發生貨櫃車翻覆事故，肇事貨櫃車載運危險物品硝酸，疑過彎不慎，造成翻車後外洩橘色氣體，景象駭人。彰化縣消防局獲報到場，消防員全戴上呼吸面罩，以水柱灌救；警方已派員進行疏散，現場仍在警戒。

這起翻車事故生在今天下午1點30分許，案發地點在伸港鄉中興路二段。消防局接獲民眾報案表示，有一輛貨櫃車翻車，載有化學物品，現場有橘黃色氣體外洩。消防局出動各式消防車五輛、救護車一輛、消防人員12人到場。

經查，現場為載有硝酸的彰化交通公司貨櫃車在過彎時，後方貨櫃不慎翻覆，貨櫃內約有8公噸塑膠桶裝硝酸（內裝硝酸2公噸），有洩漏冒煙情形，無人員受傷。消防員以水線防護，防止氣體持續擴散，等待業者前來處理。

消防人員表示，硝酸屬於危險物品，強酸具有腐蝕性，要避免吸入氣體，現場除以水線防護，防止氣體持續擴散，為避免人員靠近，也已並緊急封拉出封鎖線，保護民眾安全，外洩原因仍在調查中。