目前駕駛與乘客稍早由消防隊員救出，其中乘客在現場OHCA、駕駛則無意識。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

這起事故發生在今天下午1點57分，1輛藍色的小貨車疑似遭後車追撞後，撞到內線護欄，接著從高架橋上摔下來，造成車體整個嚴重變形。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

消防人員獲報即派員前往救援，到場後發現駕駛還卡在車內動彈不得，隨即使用破壞機具將人救出，乘客救出時已經OHCA，2人緊急送往秀傳醫院搶救中。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化台76線西向13公里處，今天下午發生一起離奇車禍，1輛滿載水果的小貨車從將近30公尺高的高架橋摔落，自小貨車上包括駕駛跟乘客一起摔落橋下的員林大排內，目前駕駛與乘客稍早由消防隊員救出，其中乘客在現場OHCA、駕駛則無意識。

這起事故發生在今天下午1點57分，1輛藍色的小貨車疑似遭後車追撞後，撞到內線護欄，接著從高架橋上摔下來，造成車體整個嚴重變形。消防人員獲報即派員前往救援，到場後發現駕駛還卡在車內動彈不得，隨即使用破壞機具將人救出，乘客救出時已經OHCA，2人緊急送往秀傳醫院搶救中。

消防員表示，抵達現場時發現駕駛與乘客均卡在車內，隨即使用破壞器材將2人救出，2名傷者都沒有意識，其中乘客救出時已經OHCA，2人均送往秀傳醫院搶救。

警方表示，這起事故的發生原因仍有待後續進一步調查釐清，不過橋上有停放另1部自小客車，疑似為追撞導致小貨車翻落水溝，不過詳細的事發原因與肇事責任歸屬等，仍需進一步調查釐清。