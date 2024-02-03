彰化縣線西鄉塭仔漁港昨天發生女竊賊佯裝買年貨，趁機摸走烏魚子、大草蝦及午仔魚的事件，被害漁民損失近2萬元。和美警分局獲報展開追查，透過監視器發現1名女子涉有重嫌，並已鎖定作案車輛，循線追緝中。

線西塭仔漁港「浩一貳號」漁民李浩仁指出，快過年了，這幾天前來漁港採買的民眾很多，該名女賊混在人群中，趁著大家都在忙的時候，假裝在挑貨，隨即將烏魚子及魚蝦等放入袋中。

另1家遭竊「進發財」黃姓漁民向警方表示，經清點，他的攤位被偷走草蝦、野生蛤仔、白腹魚、午仔魚、石顱、三牙魚等，都是現撈的，損失將大約1萬元。

警方表示，目前有2家攤商遭竊，已調閱監視器鎖定竊賊的車牌號碼，將通知竊賊到案說明。

縣議員賴清美說，快過年了，竊賊大舉出動，市場等人多的地方最危險，漁民與海搏鬥，賺的是血汗錢，竊賊挑過年前來偷，實在可惡，被害攤位中的「浩一貳號」日前才有2艘漁船被燒毀，如今攤位的高價烏魚子又被偷走好幾片，真是屋漏偏逢連夜雨。