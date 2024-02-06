路透報導，自5日起，中金公司的大陸客戶不能透過總回報掉期（TRS，一種場外衍生品合約）交易來增加新部位，以進行海外投資，此舉意在阻止做空離岸中國股票（例如中國A50相關合約），並收緊衍生品風險敞口。同時，透過境外子公司購買陸股的大陸券商，則被告知不要減持股票。另外，部份量化對沖基金自5日起被完全禁止做空。
華南一家私募基金人士形容無法賣出像是「被拔網路線」，賣出指令無法成交，且估計不止一兩家。因此，該公司初步決定6日暫停所有賣出指令，先觀察市場。
外媒報導，大陸監管機構近日窗口指導部份券商、私募基金等機構投資者，加強對陸港股的做空限制。知情人士透露，中金公司等陸資券商已著手限制大陸投資者進行跨境掉期的交易量。
路透報導，自5日起，中金公司的大陸客戶不能透過總回報掉期（TRS，一種場外衍生品合約）交易來增加新部位，以進行海外投資，此舉意在阻止做空離岸中國股票（例如中國A50相關合約），並收緊衍生品風險敞口。同時，透過境外子公司購買陸股的大陸券商，則被告知不要減持股票。另外，部份量化對沖基金自5日起被完全禁止做空。
華南一家私募基金人士形容無法賣出像是「被拔網路線」，賣出指令無法成交，且估計不止一兩家。因此，該公司初步決定6日暫停所有賣出指令，先觀察市場。
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