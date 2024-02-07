大陸湖北省武漢市有1名女子去練瑜珈，在和其他學員訓練壓腿時，而她身旁有女教練幫忙壓腿，不料，疑似女教練用力過猛，「喀」的一聲，她瞬間在教室內淒厲哀號，事後，這名女學員回憶，當時她發現腿已經萎縮且腫起來，腿不僅瞬間縮短，「肌肉的地方已經骨頭插了出來」，然而，她痛批發生這麼嚴重的意外，該連鎖瑜珈教室竟付當下的醫療費，不願支付後續的復健與住院費用，在她投訴相關單位後，才會得頁者的回應。

據陸媒《冷暖視頻》報導，湖北省武漢市有位女學員去練瑜珈，和幾名女學員在做壓腿訓練的階段時，有1名女教練在她身協助幫忙壓腿，女學員被壓的手不斷地敲打地板，不料，女教練突然一股力道用力往下壓，下秒「喀」的一聲，她痛得放聲尖叫哀號，此時，女教練還未發現異狀，只是輕拍著她表示「沒事、沒事」，但仍止不住她在教室內淒厲的喊叫聲。

女學員事後表示，當下等她反應過來後，發現腿已經萎縮且腫了起來，腿也瞬間縮短，也發現「肌肉的地方已經骨頭插了出來，就是把一塊肌肉頂出來」；女學員也指出，事後瑜珈教室僅願付當下的醫療費，也不願支付後續的復健與住院費用，她只好再與相關單位投訴，才收到業者簡訊通知「住院費用公司會安排」，但也不知道對方日後會不會支付。

對此，該間連鎖瑜珈教室也被媒體報導過，並非首次發生這類的受傷事件，也有學員投訴在其他地區也有學員發生過類似受傷意外，還曾經有一個班一半的學員於上課時發生受傷的情形。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「這個聲音好大，一聽就是骨頭的聲音，好可怕，賠錢吧」、「叫痛叫了很久，教練還一直壓」、「一直覺得靠強壓的方式來拉伸很不可取，畢竟每個人的身體情況都不一樣」、「老師這麼很做啥，瑜珈又不需要攀比，點到為止不就可以了」。