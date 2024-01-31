南韓人氣女團LE SSERAFIM日前來台錄製《2024超級巨星紅白藝能大賞》，過程中主持人黃偉晉為提醒可吃容器下方的地瓜球卻因口誤引起網上熱議，昨（30）日他更發文自爆「工作丟了」；然而，事件延燒至今，有網友揪出戰犯是女主持人莎莎，對此，同為主持人的Lulu再度回應了。

黃偉晉在錄製結束後就隨即在社群發文道歉，並澄清當下自己只是想做反應，但卻因此說出令他人誤會的話，因此他為造成觀眾不適感到抱歉，今後一定會更加注意用詞；不過該事件卻在幾日後燒到韓網，黃偉晉昨（30）日在社群發文透露：「工作丟了…沒關係，當提早過年找點事做吧」讓許多粉絲不捨。

然而，事發後有網友看了錄製當晚的影片發現，當黃偉晉說出「好想插她們下面的…選的那一顆」後，有一名女主持人接著說「偉晉，我聽到囉，你這話不對喔」因此認為是因這句話才演變成「開黃腔」，並提到出說這句話的人是莎莎，因此許多人跑到莎莎臉書要求她道歉澄清。

對此，Lulu也到莎莎的IG留言，希望不管是誰的粉絲都要保持理性，「我們都是同一陣線的夥伴，我們都希望事情完善，沒人想惹事，如果莎莎姐沒有接那句話偉晉也沒有機會在台上直接解釋他沒那個意思，到底為什麼有任何女持人需要出來解釋道歉？」最後呼籲大家就事論事，「請大家做一個明辨是非的粉絲」。