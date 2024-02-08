交通部去年11月才宣布今年3月1日起解除赴陸禁團令，但昨急轉彎宣布即起停止招攬赴大陸旅遊團業務，旅遊業炸鍋，對此，交通部長王國材今受訪表示，未看到中國大陸同樣釋出善意，成團部分我們同意3月1日到5月31日出團，超過6月出團的，希望能併入3到5月出團，基本上去年承諾部分還是成行，但6月1日後就中止再赴陸組團，「強調這是跨部會的共識」。

王國材說，去年跨部會討論，當時兩岸觀光陷入僵局，本想今年農曆春節前宣布，春節後由我們先開放團客赴中國大陸，也歡迎他們的團客來台，政府覺得兩岸人民的觀光交流很重要，大家都支持這樣的措施，我們也做了宣布解除赴陸禁團令。但在這段時間，中國大陸對於他們團客來台絲毫沒有任何意思，從選舉完後，1月15日諾魯與我們宣布斷交，到2月1日中國大陸擅自改變M503等。

「我們拋出善意期待中國大陸也釋出善意」，王國材表示，但這段期間我們看不到對方有任何善意，經過跨部會討論認為中國大陸完全沒善意甚至有點惡意，這樣的措施要檢討，最後經討論即起停止招攬赴大陸的團客。

但因去年宣布旅行社可以準備開始攬團，王國材說，成團部分我們同意3月1日到5月31日出團，6月過後的團我們希望能併入3到5月出團，基本上去年承諾部分還是成行，但6月1日後就目前就中止再赴陸組團。

媒體追問為何選在春節連假前宣布？王國材回應，這一兩周都在討論，因為我們在去年說春節前宣布，昨天是春節前最後一天上班日勢必要宣布，且昨天才做出決策。

對於是否國安有給壓力？王國材強調，各部會各有看法，最終做成昨天的決議，這是大家共識的決定。

針對旅遊業者反映暑假是旅遊高峰季早已成團，希望政府可以不讓他們賠錢，王國材表示，昨天觀光署有跟旅行業討論，讓他們可以併到3到5月出團處理，如有額外狀況會請觀光署盡量協助。

另業者抱怨為何最後被犧牲的是旅行團？王國材說，兩岸互動希望健康永續善意，在團客部分，我們跟世界各國都是雙向的，我們先釋出善意未獲回應，經討論覺得遺憾就決定不進行，希望彼此能公平談判，如果他們團客開放過來，不再有一系列的動作包括M503航線盡速跟我們溝通，如獲得回應，政策後續還會再做檢討。