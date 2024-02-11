購物使用的塑膠袋、塑膠餐具、飲料杯等等，這些塑膠製品雖提供我們許多生活上的協助，擁有便利的生活， 然而塑膠是無法被自然分解消失的材質，即使做好回收分類，還是有百分之九十以上的回收物無法被再次利用。

無法回收的塑膠只能透過掩埋或焚燒的方式處理，而塑膠燃燒過程中會產生戴奧辛、汞等有毒氣體，同時也會排放出許多造成地球暖化的溫室氣體，因此過度的使用，對自然、生態環境以及人類的健康都會造成負面影響。

據統計，每年有高達800萬噸塑膠垃圾流入海洋之中，不僅對環境造成汙染，塑膠微粒更容易被海洋生物誤食，進而影響人體健康。有鑑於此，聯合國開始著手制訂《全球塑膠公約》，希望透過制度的建立與推動，減少社會塑膠製品的使用，降低汙染。

打造永續家園人人有責，除了關心相關議題外，減塑也可從以下的日常小事中隨手做起，共同為我們生存的環境盡一份心力!

【自備環保杯、環保餐具、吸管】

外出購買餐食或飲料時，可以自備容器、可重複使用的環保吸管。政府也 針對自備容器制定了許多相關折扣優惠，省錢之餘還能做環保。

【自備購物袋】

環保署自91年起，推動購物用塑膠袋減量措施，逐步限制業者不再為消費者提供免費塑膠袋。因此，民眾外出消費時，可以自備購物袋，減少塑膠製品的使用。

【選擇減塑的產品】

選擇商品時，盡量選擇減塑產品，例如現在部分大賣場提供以散裝、裸裝方式銷售的商品，減少外層過度的塑料包裝。

【優先選擇內用】

用餐時優先選擇內用，使用重複性餐具，以減少外帶餐點時所需使用的塑膠容器。