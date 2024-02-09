台灣深受低薪、高房價、生育率低的衝擊下，飼養寵物的人數越來越多。根據農業部委託台灣經濟研究院調查，預計2027年前，國人飼養寵物的人頭數將高於小孩總數，因此在環保意識抬頭的時代，飼主也要注意為毛孩選購的物品是否環保，才能落實低碳生活。

1、 清理糞便用品

身為好公民，飼主在溜狗時，都會將糞便清理乾淨，但記得要避免使用塑膠用品。現在越來越多寵物用品製造商，研發出可分解的環保拾便袋，或是可重複使用的撿便器，幫助飼主成為環保小尖兵。

2、 低碳寵物食品

許多飼主會購買乾糧及罐頭餵食寵物，但它們的加工程序繁多，過程中會釋放大量碳排，因此若時間允許，建議親自為毛孩烹煮食材，既環保又健康。

3、 環保貓砂

貓砂種類很多，環保程度也不同。一般價格較便宜的貓砂，普遍使用水化硅酸鹽製成，屬於不可再生的地球資源，非常不環保。建議選擇可生物降解的貓砂，例如豆腐砂、木砂及紙砂等。

4、 寵物清潔用品

寵物沐浴乳要慎選，通常有大量泡泡及香氣濃郁的都不天然，且有害物質會殘留於毛髮及皮膚上，若寵物舔毛吃進肚，恐對健康造成負面影響。因此，建議飼主選擇天然有機的清潔用品，使用起來既環保又安心。

5、 環保玩具

市售的寵物玩具百百種，有許多由塑膠及尼龍製成的不可回收玩具，因此在挑選時，避免掉入不環保的陷阱中。飼主可以選擇由木頭、綿料、環保布料製成的玩具，兼顧環保及樂趣。

「低碳」是一種選擇，因此不妨從今天開始，將低碳融入生活，讓「愛地球」成為一種生活模式。