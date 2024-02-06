很多飼主和家中愛寵互動時，總是會被又舔又蹭，而這不僅是動物「愛你的表現」，還意味對飼主的信任和安心。沒想到，西班牙日前發生一起離譜事件，一名男子被寵物狗舔一口之後，居然感染罕見敗血症，治療過程要靠呼吸器才能續命。

根據外媒《鏡報》報導，這起罕見感染事件，發生在西班牙加納利群島，受害者為71歲的男子，因不明原因腹瀉和發高燒整整一週，到醫院檢查結果證實感染敗血性巴氏桿菌（Pasteurella multocida）。醫生說明，男子的右邊肺部狀態很混濁，但過往病例極少有敗血性巴氏桿菌引發肺炎症狀。

報導中還提到，男子告知醫生，出事前幾天有被自己的寵物犬「吉娃娃」舔過，而醫生進一步分析，巴氏桿菌一般由貓狗咬傷、抓傷所致，但是男子身上並不存在任何傷痕，被自家愛犬舔，這也是唯一細菌感染的可能原因。至於男子的治療情況，除了使用呼吸器，還注射抗生素一個月，持續追蹤半年，身體狀況已恢復的相當良好。

這是件值得民眾關注，醫生最後提醒所有飼主，引發敗血性巴氏桿菌的原因，包括和寵物同睡一張床、和寵物親吻以及被寵物舔等的親密行為。另外，還有一種因寵物導致的細菌，也就是布氏桿菌病（Brucellosis Brucellosis Brucellosis），不幸感染恐怕難以治癒，嚴重下場可能會不孕，請民眾要多加注意。