一名女子與男友交往很久了，但是日前在男友家，驚見男友房間有沒見過的情趣用品，女子第一時間懷疑男友出軌，各種負面思考全部湧現，鼓起勇氣詢問男友，沒想到居然回答是：「自用」，讓女子相當傻眼。

這名女子在網路《Dcard》發文表示，與男友交往很久了，兩人幾乎無話不談，連性方便都完全不避諱，但是日前在男友房間發現不是她在用的情趣用品，一個在充電，一個在浴室晾乾，讓女子滿腦的負面思考。

女子表示她逼問男友後，男友一開始叫她不要問，再度逼問下才得到，男友敷衍的回答說是「自己的菊花玩具」，女子當場傻眼，質疑鋼鐵直男居然會自玩菊花，這回答真的很難說服。

女子在文後詢問網友，有沒有另一半的伴侶也有這種癖好，還是男友出軌了，而很多網友看到文章，紛紛留言表示：「他如果出軌的話也不會傻到把出軌對象的情趣用品放家裡吧」、「鋼鐵直男就不會玩自己後庭嗎？」、「妳之前想要開發他，但他排斥，有沒有可能是想為了妳而開發後庭」、「性事可以好好討論，性癖也可以互相尊重」，至於真相如何，只能等女子自行去了解了。