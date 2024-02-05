美國加州聖地牙哥一間社區教堂，長期被隔壁按摩店干擾，當教堂舉行禮拜時，都會聽到隔壁響亮的「呻吟聲」，常常因此被干擾中斷儀式，最終只好報警處理，警方果然在隔壁SPA按摩店內，逮獲正在進行性交易，立即將人逮捕帶回，還給教會一個安寧。

據了解，附近店家與居民早從2018年就開始投訴這間按摩店，大家都抱怨店內不斷傳出做愛的聲響跟叫聲，而且女性員工穿著相當暴露，客人絡繹不絕，導致社區一天到晚交通大堵塞。

近日附近居民再度通報這間店發出擾人噪音，附近還有人在光天化日下在路邊車震，警方獲報立即上門突襲並且逮捕4人，後續將採取法律行動，使店家即刻停業。

一名附近店家老闆說，按摩店提供的服務不只是按摩，這一直都是頗常見的。 但有了新法律後，整個行業都變得大膽起來，因為他們知道什麼事都不會發生。 性交易產業穩定成長。 皮條客知道他們可以帶著更多女孩湧上街頭，這裡是聖地牙哥最繁忙的過境點，性販運已經失控。