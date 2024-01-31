農曆春節下個星期就到了，大部分民眾根據傳統都會返鄉與家人團聚，並趁著閒暇之餘出遊、拜訪親朋好友，不過也有人認為，好不容易有一個比較長的假期，但大多時間都要履行作為華人家族成員的「義務」，反而讓他沒有特別喜歡過年。

鄉民「dean1990」今（31）日在PTT女板表示，依照傳統來說，年假期間有不少事情要做，包括打掃、採購、拜拜、飯局及與不熟的親戚應酬等，工作、交往、結婚、生育可能都會被問一輪，且若父母或是夫妻的老家相隔較遠的話，還要花上不少時間舟車勞頓來回塞。

原PO提到，他對過年沒有什麼特別喜歡或是厭惡，但感覺就像是難得有了一個長假，卻有很多時間處於不自由，甚至是忙碌的狀態，有一種每個年度都要履行作為華人家族成員的義務的儀式感，或許放完年假反而會比工作還要更累，「很好奇，真的有人是發自內心喜歡過年嗎？」

其他人則分享自己的想法，紛紛說「我啊，因為我家沒那些傳統，過年在家睡到爽」、「現在喜歡，因為沒你說的那些，只要安靜放假休息就好」、「小時候喜歡，長大無感」、「未婚所以喜歡，同輩也都沒結婚，也不用包紅包」、「以前覺得討厭，因為學生時期本來就有寒暑假，只覺得家裡來一堆親戚，要被問很多私密問題，跟長輩賣笑臉很煩。但當長輩開始一個個離開，就會發現其實過年真的是很珍貴，很多人就是見一次少一次。」