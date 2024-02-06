一名男子表示，他昨天（5日）返家途中，發現老媽的汽車停在路口，怕老媽有事情上前詢問，沒想到看到開車的居然是一名中年男子，而坐在旁邊的老媽卻一臉驚恐，不斷解釋，男子回想後發現該名男子之前見過，上網發文求助。

這名男子在網路《Zuvio》發文表示，在返家路上遇到自己老媽的車，怕說有事情要幫忙，上前打招呼後，發現開車的不是老媽，是一名中年男子，老媽坐在副駕，一臉驚恐的解釋，說朋友在等小黃，只是暫時在車上等，男子不疑有他，想說沒事就離開了。

事後回想起，這名中年男子相當眼熟，是老媽公司的朋友，以前吃飯時見過，男子實在很不願意去想老媽去當人小三之事，但是跟一個有老婆的人單獨在車上，而且還是男的開車，實在很難不去亂想，而寫老媽的態度也相當奇怪，詢問網友是否該跟老媽老實招來呢？

而網友看到文章也留言表示：「感覺問了也不會說」、「先觀察一下吧」、「這幾天看一下家裡菜色有沒有變豪華」、「成年人的世界不要干預比較好」。